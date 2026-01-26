Voce: Sony ha previsto uno streaming PlayStation per il mese prossimo
Un insider con una solida esperienza afferma che Sony ha un evento in programma.
Microsoft ha tenuto il suo evento Xbox Developer Direct proprio la scorsa settimana, presentando Fable e Forza Horizon 6, con informazioni complete sui rispettivi lanci. Ci sono anche voci diffuse secondo cui un evento Nintendo Direct è previsto per febbraio, e si è parlato anche di una possibile diretta con Sony.
Un utente si è rivolto a un insider NateTheHate, che ha una buona reputazione di fughe di notizie, per chiedere se le informazioni su un evento Sony del prossimo mese siano vere. La risposta fu incoraggiante: "Ci sarà, sì."
Certo, è ancora solo una voce, ma sembra che possiamo aspettarci nuovi giochi per PlayStation a febbraio (ci sono state voci sul ritorno di Kratos, tra le altre cose), e si spera anche qualcosa da terze parti.
Cosa speri di vedere in un ipotetico streaming Sony?