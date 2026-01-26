Voce: Sony ha previsto uno streaming PlayStation per il mese prossimo

HQ

Microsoft ha tenuto il suo evento Xbox Developer Direct proprio la scorsa settimana, presentando Fable e Forza Horizon 6, con informazioni complete sui rispettivi lanci. Ci sono anche voci diffuse secondo cui un evento Nintendo Direct è previsto per febbraio, e si è parlato anche di una possibile diretta con Sony.

Un utente si è rivolto a un insider NateTheHate, che ha una buona reputazione di fughe di notizie, per chiedere se le informazioni su un evento Sony del prossimo mese siano vere. La risposta fu incoraggiante: "Ci sarà, sì."

Certo, è ancora solo una voce, ma sembra che possiamo aspettarci nuovi giochi per PlayStation a febbraio (ci sono state voci sul ritorno di Kratos, tra le altre cose), e si spera anche qualcosa da terze parti.

Cosa speri di vedere in un ipotetico streaming Sony?