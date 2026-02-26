Voce: Sony ha provato a portare Gran Turismo 7 su Switch 2

HQ

Sebbene Sony sia molto più impegnata nei titoli esclusivi rispetto a Microsoft, negli ultimi anni l'azienda ha ammorbidito notevolmente la sua posizione. Tutto è iniziato con i loro giochi MLB The Show arrivati su Xbox (e addirittura inclusi in Game Pass nei primi anni), e da allora hanno rilasciato Lego Horizon Adventures per Switch e Helldivers II per Xbox Series S/X - con Marathon in arrivo anche per quest'ultimo.

Questo significa che Sony ha kit di sviluppo e sta sperimentando con console di altri produttori. È alla luce di ciò che dovremmo vedere l'ultima dichiarazione del giornalista e insider Jeff Grubb. Nell'ultimo episodio del podcast Game Mess, la discussione si è spostata su Gran Turismo 7 e sul fatto che non sia ancora stato rilasciato per PC, cosa che lui definisce strana, prima di lanciare una piccola sorpresa:

"Ho sentito di recente che Gran Turismo girava su Switch 2. Non credo arriverà sulla Switch 2, ma ho sentito che girava sulla Switch 2."

Vale la pena notare che Grubb dice di non pensare che dovremmo aspettarci il lancio Gran Turismo 7 per Switch 2, ma assumendo che le informazioni siano corrette (e spesso lo sono quando si tratta di Grubb), dimostra chiaramente che Sony sta davvero testando l'hardware dei concorrenti. Questo è del tutto in linea con quanto detto solo sei mesi fa dal vicepresidente senior di Sony, Sadahiko Hayakawa:

"Nel settore dei videogiochi, ci stiamo allontanando da un modello di business incentrato sull'hardware verso un business platform che espanda la comunità e aumenta il coinvolgimento."

Ci sono molti segnali che potremmo vedere altre uscite multi-formato da parte di Sony in futuro, soprattutto perché loro stessi hanno dichiarato che è stata un'idea molto redditizia rilasciare Helldivers II su Xbox Series S/X.

