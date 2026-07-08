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The Elder Scrolls VI

Voce: The Elder Scrolls VI è ancora almeno due anni di distanza

Secondo una fonte affidabile, non sarà lanciato prima dell'autunno 2028, ma forse anche più tardi.

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Nell'ultimo anno, Bethesda è diventata sempre più aperta sullo sviluppo di The Elder Scrolls VI. Anche se non sono stati condivisi dettagli, non nascondono il fatto che i lavori sono in corso e hanno persino parlato un po' del nuovo motore di gioco in uso.

Quando verrà rilasciato? Non lo sappiamo, ma anche se è stato annunciato nel 2018, sembra ancora lontano. Almeno questo è ciò che sostiene il giornalista di Bloomberg Jason Schreier (tramite Idle Sloth); in una sessione di domande e risposte, dice che mancano almeno due anni. Pertanto, non dovremmo aspettarci che venga rilasciata prima della fine del 2028 al più presto.

Schreier è generalmente considerato una fonte molto affidabile, ma questa non è ancora una conferma ufficiale, quindi prendetela con le pinze per ora. A proposito, abbiamo recentemente riportato che la responsabile di Xbox, Asha Sharma, vuole rendere più giochi single-player di Microsoft esclusivi per Xbox. Se ciò accadesse, potremmo eventualmente aspettarci che questo valga anche per The Elder Scrolls VI.

The Elder Scrolls VI

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