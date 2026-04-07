Voce: Tomb Raider: Legacy of Atlantis posticipata a febbraio 2027
Due giochi di Tomb Raider usciti nello stesso anno? Ci sono artefatti sicuri?
Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il nuovo gioco di Crystal Dynamics e Amazon Game Studios, potrebbe aver visto la data di uscita posticipata. Quando è stato presentato per la prima volta ai Game Awards, il gioco prevedeva una finestra di uscita prevista per il 2026. Tuttavia, ora sembra che possa evitare la seconda metà di quest'anno per uscire all'inizio del 2027.
Questo proviene dalla pagina della Society of Raiders sui social media (tramite GamingBolt). Di solito, le affermazioni casuali sui social media raramente ricevono più di una seconda attenzione, ma considerando che Society of Raiders ha fatto trapelare l'esistenza del nuovo Tomb Raider prima della sua rivelazione ufficiale, potrebbe valere la pena dare un'occhiata. Inoltre, mentre raggiungiamo la fine della prima metà del 2026 nei prossimi mesi, la mancanza di notizie Tomb Raider: Legacy of Atlantis indica che potrebbe optarne per una pubblicazione all'inizio del 2027 o molto tardi quest'anno.
Considerando che anche senza il mostruoso GTA VI, la fine del 2026 già sembra piuttosto carica di uscite di giochi, non possiamo biasimare Crystal Dynamics se vuole che il ritorno di Lara venga un po' ritardato. Anche con la prossima serie Amazon Prime Video, questo potrebbe avere un po' di senso dal punto di vista del marketing. Sinergia di brand e tutto il resto.