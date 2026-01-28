Voce: Tutti i remake di Resident Evil arriveranno su Switch 2

HQ

Poiché Switch 2 ha prestazioni significativamente migliori rispetto al suo predecessore, i classici moderni che prima mancavano nel formato Nintendo hanno iniziato a essere rilasciati a un ritmo rapido, e in versioni reali piuttosto che in soluzioni cloud.

Capcom sembra credere fermamente nella console, e Resident Evil Requiem è in arrivo, che, oltre a PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X, arriverà anche su Switch 2. Inoltre, ci sono diffuse voci secondo cui Monster Hunter: Wilds sia in sviluppo anche per la console.

Secondo il spesso accurato insider e leaker NateTheHate, tuttavia, Capcom aspetta ancora più intrattenimento in arrivo. Ora crede che possiamo anche aspettarci l'intera suite di remake per Switch 2, cioè Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4 - tutti quelli che crede usciranno quest'anno. Quindi sembra che sarà un anno davvero spaventoso per i fan Nintendo.

Se le informazioni sono corrette, possiamo ragionevolmente presumere che i futuri giochi della serie saranno pubblicati anche su Switch 2, quindi speriamo davvero che anche questa volta NateTheHate abbia ragione.