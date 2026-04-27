Voce: Ubisoft valuterà altri remake di AC se Assassin's Creed: Black Flag Resynced avrà successo

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Ubisoft ha già dato una nuova mano di vernice ai suoi vecchi giochi. C'erano Assassin's Creed: The Ezio Collection, Assassin's Creed III Remastered, eppure non sembra che l'editore abbia mai dato tutto il massimo quanto vuole Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag non solo ci offre miglioramenti visivi; ha anche un gameplay migliorato, un combattimento rinnovato e altro ancora da goderci quando uscirà questo luglio.

Secondo Tom Henderson di Insider Gaming, sembra che questo non sarà l'unico gioco a cui Ubisoft offrirà un trattamento completo di remake. Parlando nell'ultimo episodio del podcast Insider Gaming, Henderson ha affermato che presto Ubisoft guarderà indietro al suo catalogo di giochi di Assassin's Creed e vedrà quali altri titoli meritano il trattamento Resynced.

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Henderson ha anche affermato che al momento non ci sono piani per rifare il DLC di Black Flag con Resynced. "Se vende molto bene, come succede a 10 milioni di unità, forse lo faranno e uscirà tra un paio d'anni. Ma al momento non ci sono piani per questo," ha detto.

Sarebbe interessante vedere quale gioco Ubisoft potrebbe fare una versione risincronizzata in seguito. Potrebbero andare ancora più indietro nella storia del franchise, rifacendo un vero classico come il primo gioco di AC o Assassin's Creed II. MP1st riporta che un insider di Ubisoft ritiene che il primo gioco abbia già un remake in lavorazione. Oppure, potrebbero perfezionare un nuovo capitolo, dare a Unity il lancio che merita, per esempio, o far sentire Syndicate un gioco che vale la pena giocare.