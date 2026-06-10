Voce: Un nuovo titolo di Crash Bandicoot è in produzione

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Un nuovo leaker che abbiamo visto spesso ultimamente, e che ha un solido record di leak accurati, è No Arms and No Legs. Tra le altre cose, questa persona ha fatto trapelare Rayman Legends Retold a fine maggio, Spyro: A Realm Beyond lo scorso weekend, e ha anche fatto il segno di altri aspetti. A seguito di una serie di previsioni accurate, l'attenzione ora si sta rivolgendo al fatto che domenica ha anche scritto che un nuovo Crash Bandicoot è in lavorazione.

Non sembra che verrà annunciato per un po', ma il fatto che sia in sviluppo è già una buona notizia di per sé, ovviamente. Lo stesso leaker scrive anche che la trasmissione Nintendo Direct di ieri non è stata la più grande dell'anno per Nintendo; a quanto pare, quello arriverà a settembre invece.



