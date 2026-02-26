Voce: Wolfenstein III è in piena produzione e sono in corso i lavori di motion capture

HQ

Da tempo circolano voci secondo cui una nuova partita di Wolfenstein sia in preparazione. Nemmeno lo sviluppatore, lo studio svedese MachineGames, ha nascosto questo fatto. E forse sono già andati più avanti di quanto pensassimo.

Mp1st ora riporta che le loro fonti affermano che il lavoro di motion capture è già in pieno svolgimento e che il nome in codice del progetto è Valkyrie. Responsabili di questo lavoro sono il direttore delle performance Tom Keegan (che ha lavorato più recentemente in Indiana Jones and the Great Circle) e la veterana di Wolfenstein Emily Schweber come direttrice del casting.

Le fonti rivelano anche un nuovo personaggio chiamato Sofiya, una ragazza ucraina orfana che ha un cane di nome Ralph come compagno. A quanto pare, lei e B.J. Blazkowicz resteranno uniti per tutta l'avventura, che ricorda un po' l'ambientazione che Joel ed Ellie avevano in The Last of Us. E parlando di The Last of Us, la serie TV basata sull'universo di Wolfenstein sembra anch'essa andare avanti, e non è impossibile che vengano rilasciate più o meno nello stesso periodo per i benefici sinergici.

Lo sviluppo di Wolfenstein 3 sembra essere entrato in piena produzione, quindi forse scopriremo di più quest'estate durante la fiera annuale Xbox a giugno o a novembre, quando Xbox festeggerà il suo 25° anniversario.