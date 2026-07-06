Voce: Wolfenstein III è in produzione e sta arrivando anche una serie TV

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Nel corso di due settimane intense, Microsoft e Sony sembrano aver gareggiato per implementare quante più politiche impopolari possibile, il che ha naturalmente deluso i fan, dando origine a molte voci su ciò che accade realmente dietro le quinte.

Ma non sono tutte cattive notizie, e ora l'insider di Microsoft e direttore di Windows Central Jez Corden riporta che le affermazioni secondo cui Arkane Studios rischia la chiusura e che Marvel's Blade sarebbe in pericolo sono false - anche se ci saranno ancora alcune ristrutturazioni.

Scrive anche che è in arrivo una grande spinta per Wolfenstein, e non solo con un terzo gioco, ma anche con una serie TV:

"Microsoft sta effettivamente sviluppando una serie TV basata su Wolfenstein con i produttori di Fallout TV per Amazon — che si inserisce fortemente nella visione trans-media di Asha Sharma per Xbox.

Wolfenstein 3 è in produzione a tal fine, secondo le nostre fonti, con l'obiettivo che la serie TV e il gioco si completino a vicenda in stile Fallout TV."

Ovviamente, questo non è stato confermato ufficialmente, quindi prendetelo con le pinze, ma Corden ha più spesso ragione che torto riguardo ai piani di Microsoft - quindi incrociate le dita.