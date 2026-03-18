Voce: Wuthering Waves sta arrivando su Xbox Series S/X

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Sono ormai passati quasi due anni dal lancio del RPG gacha cinese Wuthering Waves per PC e smartphone. È diventato un successo immediato e l'anno scorso è arrivato anche su PlayStation 5.

Ora sembra che lo sviluppatore Kuro Games voglia raggiungere un pubblico ancora più ampio, dato che i data miner su Reddit hanno trovato prove che suggeriscono che una versione Xbox sia in arrivo. Ovviamente, questo non è necessariamente una prova, e potrebbe essere un errore, ma anche la versione Xbox di Zenless Zone Zero è stata trapelata nello stesso modo ai tempi.

Wuthering Waves ha ricevuto recensioni costantemente positive e ha una valutazione Molto Positiva tra gli utenti Steam. La premessa del gioco è descritta come segue:

"Wuthering Waves è un action RPG open-world ricco di storia con un alto grado di libertà. Ti risvegli dal tuo sonno come Rover, accompagnato da un vivace cast di Resonatori in un viaggio per recuperare i tuoi ricordi perduti e cambiare il mondo."

Anche se le prove sono piuttosto solide, per ora dovremmo prenderle tutti con le pinze. Incrociamo le dita però, sperando che sia davvero vero e che una versione per Switch 2 sia la prossima in lista.