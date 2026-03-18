Voce: Wuthering Waves sta arrivando su Xbox Series S/X
I dataminer hanno trovato prove di una versione Xbox, il che potrebbe indicare che sta per espandersi in un nuovo formato.
Sono ormai passati quasi due anni dal lancio del RPG gacha cinese Wuthering Waves per PC e smartphone. È diventato un successo immediato e l'anno scorso è arrivato anche su PlayStation 5.
Ora sembra che lo sviluppatore Kuro Games voglia raggiungere un pubblico ancora più ampio, dato che i data miner su Reddit hanno trovato prove che suggeriscono che una versione Xbox sia in arrivo. Ovviamente, questo non è necessariamente una prova, e potrebbe essere un errore, ma anche la versione Xbox di Zenless Zone Zero è stata trapelata nello stesso modo ai tempi.
Wuthering Waves ha ricevuto recensioni costantemente positive e ha una valutazione Molto Positiva tra gli utenti Steam. La premessa del gioco è descritta come segue:
"Wuthering Waves è un action RPG open-world ricco di storia con un alto grado di libertà. Ti risvegli dal tuo sonno come Rover, accompagnato da un vivace cast di Resonatori in un viaggio per recuperare i tuoi ricordi perduti e cambiare il mondo."
Anche se le prove sono piuttosto solide, per ora dovremmo prenderle tutti con le pinze. Incrociamo le dita però, sperando che sia davvero vero e che una versione per Switch 2 sia la prossima in lista.