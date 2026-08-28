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Voce: Xbox sta inseguendo grandi soldi hollywoodiani con una massiccia proposta sui diritti cinematografici

Microsoft vuole vendere i diritti a lungo termine dei suoi principali franchise di videogiochi, e tre aziende sarebbero interessate.

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Una delle diverse strategie che il team Xbox sta apparentemente considerando per rimettere in carreggiata il business Xbox sembra essere investire in adattamenti cinematografici. Almeno questo è ciò che sostiene Puck News (tramite Resetera), riportando di avere fonti che dicono che Microsoft sta attualmente cercando di vendere un pacchetto di diritti per adattare praticamente tutti i suoi marchi come Diablo, The Elder Scrolls, Halo e Warcraft in film.

Anche se non hanno voluto confermarlo, si dice che "Netflix, Paramount e Universal" siano interessati. La stessa fonte afferma che Microsoft sta chiedendo ben 300 milioni di dollari per i diritti a lungo termine, quindi stiamo parlando di una somma consistente che richiederà più produzioni per essere infine ripagata.

Per ora, ovviamente è solo una voce, ma ne parleremo quando/se ne saremo di più.

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