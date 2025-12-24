Voci: Activision Blizzard lancerà il primo Call of Duty su Switch "tra qualche mese"

HQ

Come forse ricorderete, Microsoft ha promesso di rilasciare Call of Duty non solo su PlayStation, ma anche su altre piattaforme se fosse riuscito a completare l'acquisto di Activision Blizzard. Nintendo è stata una delle piattaforme menzionate specificamente, ma finora non è successo nulla.

Tuttavia, ciò non significa che Microsoft abbia dimenticato la sua promessa, e se dobbiamo credere all'editor di Windows Central Jez Corden (che ha una buona reputazione di informazioni privilegiate), la prima è a pochi mesi di distanza. Scrive sui social media che Call of Duty per Switch è "in arrivo e sta raggiungendo traguardi", e che la versione è "quasi pronta e lancia tra qualche mese."

Non è chiaro a quale Call of Duty si riferisca, però. Potrebbe essere un capitolo precedente della serie, una raccolta di qualche tipo, o Call of Duty: Black Ops 7. Forse il candidato più probabile sarebbe il loro titolo di live service, Call of Duty: Warzone. Se Corden ha ragione, dovremmo scoprire presto di più - perché non all'evento Microsoft a fine gennaio?