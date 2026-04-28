Voci: Assassin's Creed Hexe uscirà a giugno 2027

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Si sa che circa 50 sviluppatori di Ubisoft siano stati rimossi dal prossimo Assassin's Creed Codename Hexe. Negli ultimi mesi, abbiamo visto ruoli principali durante il progetto uscire. Proprio ieri abbiamo scoperto che il direttore del gioco ha lasciato Ubisoft. Potrebbe non sembrare un buon segno, ma a quanto pare le cose sono ancora in linea per l'uscita di Hexe relativamente presto.

Questo arriva da un rapporto di Insider Gaming, che afferma che la rimozione di 50 sviluppatori dal progetto è in gran parte per ridurre il budget complessivo. La maggior parte degli sviluppatori che lavoravano su Assassin's Creed Hexe è ora stata trasferita nel team Interproject di Ubisoft, dove potranno continuare a lavorare per ottenere un nuovo progetto entro un periodo di tre mesi.

Si ritiene che Assassin's Creed Hexe abbia l'obiettivo di uscire a giugno 2027, ma a quanto pare potrebbe essere rilanciato durante il periodo delle festività del prossimo anno, a causa della riduzione del team di sviluppo. Si nota anche che Assassin's Creed Hexe non sarà così magico come forse pensavamo, dato che la stregoneria è più strettamente legata all'alchimia e alla chimica nel gioco. Un compagno gatto, ad esempio, è stato recentemente rimosso.