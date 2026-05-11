Voci: Capcom sta sviluppando un remake di Devil May Cry

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I remake sembrano diventare sempre più popolari, e una delle aziende che guida davvero la tendenza è Capcom, che ha ottenuto un enorme successo con le sue complete e magistrali revisioni della serie Resident Evil. E forse hanno anche qualcos'altro in lavorazione.

Su Reddit (grazie My Nintendo News), è emerso che un insider ha diffuso informazioni che suggeriscono che Capcom stia lavorando a un remake del primo Devil May Cry. L'insider, Stiviwonder, non è qualcuno che conosciamo, ma il noto insider di Resident Evil Dusk Golem (che, purtroppo, ultimamente non è stato del tutto preciso, ma è comunque tra i migliori) ha già riconosciuto che questa è una fonte credibile.

Prendete questo con le pinze per ora, ma è passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto qualcosa di Devil May Cry, e Capcom ama i suoi remake, quindi non è affatto impossibile.

Se è vero, un remake di Devil May Cry ti interesserebbe?