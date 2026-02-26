Voci: Ci sono già piani per un'ottava mossa Scream

HQ

Ieri, Scream 7 è uscito nei cinema in alcuni paesi, e oggi la maggior parte del mondo segue l'esempio, mentre domani debutta negli Stati Uniti. Basti dire che questo è un film completamente nuovo, presentato come il "capitolo finale" della saga Ghostface, con molti slogan che suggeriscono che questa sia la fine della saga.

Ma... È anche un film horror, e come tutti sappiamo, quelli non hanno veri finali. È una sorta di accordo con il pubblico che un cattivo possa presentarsi in qualsiasi momento e ovunque, e a quanto pare sarà anche il caso di Ghostface. Variety riporta che "sono già in corso piani per il letale ritorno dell'assassino in un ottavo film."

Detto ciò, presumiamo che i numeri al botteghino del settimo film influenzeranno se ci sarà un ottavo, ma sembra abbastanza ovvio che prima o poi ce ne sarà uno in ogni caso. Dopotutto, è un film horror di Hollywood.