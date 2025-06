Voci: Ci sono The Elder Scrolls VI trailer che circolano internamente a Microsoft

HQ

In realtà sono passati otto anni da quando Bethesda ha annunciato The Elder Scrolls VI. Da allora, non abbiamo più sentito praticamente nulla e non c'è ancora alcuna indicazione che il gioco sia vicino alla fine.

Ma ecco una voce interessante e speranzosa dell'editore di Windows Central Jez Corden. Nel suo podcast Xbox Two (grazie Pure Xbox - salta a 36:51 nel video qui sotto), parla del motivo per cui il gioco non è stato mostrato durante il Xbox Games Showcase all'inizio di questo mese e spiega perché pensava che l'avremmo visto:

"C'era una buona ragione per cui pensavo che forse sarebbe stato lì. Ed è stato per questo, avevo sentito che c'erano stati rimorchi interni e lo hanno dimostrato internamente. Quindi, mi chiedo, se lo stanno dimostrando internamente e ne sto sentendo parlare, è probabile che forse ora stia andando più lontano".

Quindi sembra che ci sia un trailer finito per il gioco internamente a Xbox Game Studios. Ad agosto è il momento della Gamescom, dove Microsoft ha già confermato la sua partecipazione. Dovremo solo tenere le dita incrociate affinché si presenti lì.