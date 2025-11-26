Voci: Destiny 3 è in fase di sviluppo iniziale presso Bungie
Secondo le informazioni, lo sviluppo è così precoce che il leaker non ha voluto condividere nulla per un po'.
Ieri abbiamo potuto raccontarvi un sacco dell'espansione Renegades di Destiny 2, che uscirà già la prossima settimana. Tutte queste informazioni sono state accompagnate da un nuovo ViDoc e un trailer di lancio del DLC (che potete vedere qui sotto) per preparare un promettente capitolo prossimo incentrato sul Star Wars nella storia più ampia.
Anche se questo è sicuramente entusiasmante per la community di Destiny 2, molti si sono chiesti quali siano i piani di Bungie per il futuro, dato che sta arrivando al punto in cui un terzo gioco dedicato probabilmente sarebbe vantaggioso per molti. A quanto pare, è in programma, ma è ancora lontano.
Un leaker prominente Destiny e Bungie, Colony Deaks, ha iniziato a affermX are che Destiny 3 è in realtà in fase di sviluppo, ma che lo sviluppo è in uno stato così "estremamente precoce" che non avevano intenzione di condividere queste informazioni per un po' di tempo. Naturalmente, qualcuno ha costretto la mano, e ora le informazioni sono qui, con la promessa che ulteriori informazioni sul gioco saranno presentate "nei prossimi mesi mentre aspettiamo che le cose si sviluppino e prendano forma su scala più ampia."
Considerando gli inciampi che Destiny 2 e Bungie nel complesso hanno subito (ad esempio, con la produzione turbolenta di Marathon e il calo del numero di giocatori su Destiny 2 ), ci si chiede se Destiny 3 sia un po' una vera occasione per il celebre sviluppatore, soprattutto perché Sony non sembra molto soddisfatta dell'acquisizione multimiliardaria dell'azienda...