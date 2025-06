Voci di corridoio: Take Two ha rifiutato i primi tre script di GTA VI di Dan Houser e lo ha spinto a dimettersi

HQ

Sappiamo tutti che Grand Theft Auto VI ruoterà attorno ai piccoli truffatori e rapinatori di banche Jason Duval e Lucia Caminos, che vivono una vita misera a Vice City dopo essere stati rilasciati dal carcere, e ora sappiamo da diverse fonti che il gioco è in sviluppo da poco più di sei anni. Ma cosa è successo prima, cosa ha fatto Rockstar prima del 2019, con GTA VI? Secondo il leaker, il supervisore della sceneggiatura di Fravilys, Dan Houser ha scritto tre diverse proposte di sceneggiatura, tutte respinte dall'editore Take Two, costringendolo a lasciare lo studio, alla fine. La prima idea di storia di Dan Houser ruotava attorno a tre vecchi duri in un giallo oscuro e dal profumo noir che Take Two ha rifiutato perché ritenevano che la storia fosse "troppo oscura".

La seconda proposta ruotava (come abbiamo riportato nel 2019) attorno a un agente dell'FBI donna e un trafficante di droga a Vice City alla fine degli anni '80, che si dice anche Take Two abbia rifiutato. A quanto pare, Take Two ha chiuso l'idea di una storia poliziesca noir oscura con tre diversi protagonisti nell'autunno del 2016, il che significa che Rockstar ha cercato di trovare la storia "giusta" per il suo tanto atteso sesto per molti anni prima di puntare finalmente su Lucia & Jason.