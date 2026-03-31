Voci: Disney è interessata ad acquistare Epic Games

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Sorprendentemente, poche acquisizioni importanti sembrano rivelarsi davvero di successo nell'industria dei videogiochi. Troppo spesso, sentiamo parlare di licenziamenti o, nei casi peggiori, chiusure, come quando Sony ha recentemente cancellato Bluepoint meno di quattro anni e mezzo dopo aver acquisito questo sviluppatore molto apprezzato.

Ma ciò non significa che i giganti abbiano chiuso con le grandi acquisizioni, e Puck News ora sta riportando su un accordo potenzialmente rivoluzionario. È nel podcast The Town, cofondatore di Puck News Matthew Belloni, che il giornalista Alex Heath dice:

"So per certo che ci sono dirigenti senior alla Disney che vogliono comprare Epic e stanno solo aspettando quel momento. Ci sono altri che pensano che sia una cattiva idea. Penso che se Epic mai vendesse e decidesse di rinunciare a diventare un'azienda indipendente, Disney sarebbe la casa più naturale per lei. Per molte ragioni. Per l'integrazione del parco, riesci a immaginare un parco Fortnite che integra l'IP Disney in tutto il mondo aperto che hanno già annunciato e nella nuova piattaforma di gioco Disney. Lo capisco, ma allo stesso tempo bisogna capire che Epic è una società controllata dai fondatori, il che significa che Tim Sweeney ha il pieno controllo azionario con diritto di voto e può prendere decisioni unilaterali. Dipende davvero da lui. Come abbiamo visto, era lui che si è sfidato contro gli store di app, contro Apple e Google, per aprirli. È quasi illogico di per sé, quando gestisci un'azienda come Epic, fare una cosa del genere e anche riconoscere il licenziamento come "ci è costato." Questo tipo di pensiero terrà Disney un po' a distanza."

Heat poi osserva che Fortnite ha perso un po' del suo splendore recentemente, ma è ovviamente ancora enorme e sarebbe una buona scelta per Disney, che otterrebbe anche il controllo dell'Unreal Engine di Epic, un motore di gioco che potrebbe essere usato sia per giochi che per film. Inoltre, i giochi Disney sull'Epic Games Store potrebbero essere un grande richiamo per le persone.

Cosa ne pensi, Disney sarebbe un buon proprietario di Epic?