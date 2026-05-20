Voci: È previsto un Nintendo Direct per metà giugno

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Ad oggi, mancano solo due settimane e due giorni prima che Geoff Keighley dia il via al più grande evento gaming estivo, il Summer Game Fest, che sarà seguito due giorni dopo dal Microsoft Xbox Games Showcase - un evento che negli ultimi anni è stato molto importante. Di solito, in questo periodo si tengono più attività, spesso chiamate "non-E3", e forse Nintendo ne ospiterà una propria.

Il giornalista molto affidabile Jeff Grubb dice di aver sentito che un Nintendo Direct è in preparazione per circa metà giugno. Questo si adatta bene al modello storico di Nintendo per questo periodo dell'anno, quindi c'è una buona probabilità che ci sarà anche una fiera quest'estate. Inoltre, il capo di Nintendo Shuntaro Furukawa ha recentemente dichiarato che l'azienda ha "nuovi titoli preparati per la seconda metà di questo anno fiscale, oltre a quelli già annunciati", e un Nintendo Direct a giugno sarebbe senza dubbio un'ottima occasione per annunciare qualcosa - e poi forse presentare i giochi alla Gamescom, dato che ieri hanno confermato la loro partecipazione alla massiccia fiera tedesca.