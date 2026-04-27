Voci: EA Sports UFC 6 sarà annunciato questa settimana

Sono passati tre anni dall'ultima volta che abbiamo potuto goderci le MMA con EA in EA Sports UFC 5. Si è comunemente pensato che sarebbero seguiti altri giochi, e ora potremmo avere più informazioni su questo.

Il solitamente affidabile Dealabs riporta che EA Sports UFC 6 sarà annunciato questa settimana e che possiamo aspettarci un rilascio già dal 19 luglio sia per PlayStation 5 che per Xbox Series S/X. A quanto pare, questa volta è prevista anche una versione PC, ma sarà rilasciata più avanti.

Non sono ancora noti dettagli sul gameplay, ma il prezzo sarebbe fissato a €79,99 (probabilmente £69,99 nel Regno Unito) - e detto ciò, tutto ciò che possiamo fare è aspettare. Se le voci sono vere o meno verrà rivelato nei prossimi giorni.