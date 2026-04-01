Voci: Eidos Montreal chiude un enorme progetto che è costato centinaia di milioni di dollari

HQ

Martedì abbiamo riportato la sfortunata notizia che Eidos Montreal (Deus Ex e Tomb Raider) era stata colpita da un importante ciclo di licenziamenti, che ha causato la perdita del lavoro di oltre 100 persone. All'epoca, non ricevevamo informazioni oltre alla tipica dichiarazione aziendale secondo cui dicono valore a tutti i loro dipendenti e ora puntano a diventare più efficienti.

Tuttavia, Insider Gaming afferma di avere più informazioni sulla questione, e le loro fonti affermano che la ragione dei licenziamenti è una cancellazione spettacolarmente grande. A quanto pare, il team stava lavorando a un progetto AAA chiamato Wildlands dal 2019, che inizialmente aveva avuto un processo di sviluppo turbolento, includendo l'analisi di quattro diversi motori di gioco con i creatori che avevano divergenze creative riguardo alla direzione.

Negli ultimi anni, tuttavia, lo sviluppo era andato avanti, e Wildlands "era quasi completa" e aveva "una data di uscita provvisoria prevista per la fine di quest'anno." Si dice che Embracer fosse l'editore ma apparentemente cambiò idea, e con ciò un progetto che era costato "ben oltre le 9 cifre" - cioè centinaia di milioni di dollari - fu abbandonato.

Per ora, questo va preso con le pinze, ma se i rapporti sono accurati, i contenuti del gioco potrebbero trapelare online, quindi potremmo dare un'occhiata a questo mega-progetto accantonato che non giocheremo mai o vedremo nel suo stato finito. Molto triste, ovviamente, e aggiunge benzina al fuoco per chiunque pensi che la cosiddetta industria AAA non sia esattamente sana al momento.