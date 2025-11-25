Voci: Gran Premio di F1 Madrid in pericolo mentre la Formula 1 cerca una gara di riserva per il 2026

HQ

Madrid ospiterà una gara di Formula 1 il prossimo anno, su un circuito urbano che è ancora in fase di costruzione. Ma secondo l'agenzia italiana RMC Motori, i lavori sono in ritardo e si parla nel settore di una possibile gara di riserva se il circuito di Madrid non verrà costruito abbastanza velocemente... a Imola.

Secondo fonti interne del settore e "fughe di notizie da Liberty Media" citate da RMC Motori (prendetele come volete), ci sono dubbi che il circuito possa essere costruito in tempo, e quindi sono iniziate le trattative tra la Formula 1 e la regione di Santerno per ospitare eventualmente quel Gran Premio (tra l'11 e il 13 settembre 2026) all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, che ha ospitato il Gran Premio di Imola tra il 2020 e il 2025, ma è stato ritirato dal calendario a favore di Madrid.

Come dice RMC Motori, ciò accadrebbe solo una settimana dopo la gara di Mona, il che significherebbe due Gran Premi d'Italia consecutivi. Tuttavia, i promotori del circuito di Madrid hanno dichiarato che i lavori sono in realtà "leggermente in anticipo" rispetto al calendario.

Il circuito di Formula 1 di Madrid è ancora controverso, soprattutto per i vicini

I lavori, tuttavia, sono stati controversi a Madrid a causa del fastidio dei lavori dovuti al rumore e al traffico, e a quanto sarà sovraffollata quella parte della città quando si terrà la gara. Finora, sono stati venduti 50.000 biglietti per la gara di Madrid (che ospiterà il Gran Premio di Spagna, mentre Barcellona-Montmeló sarà presente nel calendario per l'ultima volta con il nome Barcellona-Catalunya Grand Prix).

Un rinvio a settembre 2027 per il Gran Premio di Madrid sarebbe anche catastrofico per il governo della regione di Madrid, che spera di avere un Gran Premio di Formula 1 economicamente positivo il prossimo anno come uno dei suoi cartellini per le elezioni autonome della primavera 2027.

Pensi che la Formula 1 si terrà a Madrid a settembre 2026?