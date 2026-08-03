Voci: Grand Theft Auto VI i fan possono finalmente aspettarsi di sentire di più sul gioco questo mese

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Grand Theft Auto VI fino ad ora ha optato per quella che si potrebbe chiamare la strategia Hollow Knight: Silksong quando si tratta di marketing. Un paio di trailer, un annuncio che il gioco è in preordine, ma nulla di così sostanzioso come l'uscita del gioco più atteso di tutti i tempi potrebbe giustificare. Almeno, questo è ciò che pensano alcuni tifosi. Se sei uno di quelli che controlla Reddit ogni giorno per il trailer 3, potresti non dover aspettare molto ora.

Questo secondo un insider NateTheHate, che ha detto nel fine settimana che le persone riceveranno l'"aggiornamento che cercano" ad agosto. Avevamo sentito in passato che il marketing sarebbe decollato davvero in estate, e con solo un mese estivo rimasto, sembra che Rockstar e Take-Two stiano impiegando tutto il tempo che hanno per tenerci in difficoltà.

La nostra prossima occasione per notizie sostanziali sarà probabilmente verso la fine di questa settimana, quando si terrà la prossima chiamata sugli utili Take-Two. Tuttavia, come sappiamo con Rockstar, lo sviluppatore segue davvero le sue regole, e realisticamente potrebbe essere qualsiasi giorno vediamo gameplay, un altro trailer o qualcos'altro da Grand Theft Auto VI, mentre ci avviciniamo al traguardo dei tre mesi dalla data di uscita.