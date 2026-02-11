Voci: I giochi Wii arriveranno su Switch Online

HQ

È stato recentemente rivelato che esiste una pagina di supporto per un accessorio Wii Remote per Switch 2, che, come sapete, non esiste e non è nemmeno stato annunciato. Non sappiamo se sia stato un errore o una vera fuga di notizie, ma è concepibile che Nintendo, dopo Virtual Boy, voglia rilasciare la libreria Wii sull'abbonamento Switch Online, soprattutto considerando che Gamecube esiste già, che è essenzialmente lo stesso hardware.

Ti ricordi questi?

Poiché i controller per le console Switch sono stati rilasciati man mano che sono stati aggiunti a Switch Online, non sarebbe affatto sorprendente se esistesse una soluzione anche per i cosiddetti Wii-mote. Ora un insider abbastanza noto si unisce al ritornello, in particolare Nick "Shpeshal Nick" Baker. Scrive che il Wii Remote per Switch 2 è in arrivo e che non richiederà una barra sensore, e crede anche che il Nintendo DS arriverà anche su Switch Online, completo di uno schermo aggiuntivo.

Come se non bastasse, si dice che Sega voglia aumentare la sua presenza sul servizio, dove attualmente troviamo Mega Drive. A quanto pare, verrà aggiunto l'accessorio Mega CD, che permetterebbe classici come Cobra Command, Batman Returns, Shining Force CD, Final Fight CD e Sonic CD.

Mega Drive, Mega CD e 32X.

Prima di farti male alla schiena e accidentalmente buttare giù la porcellana pregiata nel tentativo di fare una capriola per la gioia, questo è tutt'altro che confermato ed è solo una voce. La pagina di supporto è misteriosa, ma gli errori capitano, e sebbene Baker abbia avuto ragione in passato, è stato anche smentito in diverse occasioni. Detto questo... Speriamo che sia vero.

Quale gioco per Wii vorresti giocare per primo se fosse effettivamente aggiunto a Switch Online?