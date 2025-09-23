Voci: il marchio di Bandai Namco potrebbe indicare un nuovo combattente Jump Force

HQ

Le speculazioni si scatenano quando Bandai Namco ha depositato un nuovo marchio per il titolo di "World Fighters". I fan si chiedono a cosa potrebbe riferirsi questo misterioso titolo, con un sacco di dita puntate su un nuovo combattente simile a Jump Force.

Il deposito del marchio è stato intercettato da Gematsu, e riportato da TheGamer con riferimento ad un picchiaduro basato su Shonen Jump. Sebbene Jump Force in sé non fosse un combattente così forte come i fan volevano che fosse, il gioco ha comunque venduto molte copie. Nonostante abbia terminato la maggior parte dei suoi servizi online nel 2022, ha comunque attirato i fan di anime e manga dopo il suo breve periodo su un palco principale. Forse un sequel o un altro tentativo di portare personaggi anime popolari e farli litigare è sulle carte.

Oppure, il titolo potrebbe essere in riferimento a DreamMix TV World Fighters, come riporta GamesRadar. Questo gioco era un po' simile a Super Smash Bros, in quanto presentava Bomberman, Optimus Prime, Solid Snake e altri che si sfidavano in varie fasi.

In questo momento, non sappiamo davvero nulla sul motivo per cui questo marchio è stato messo in atto, e potrebbe essere solo il sottotitolo di un nuovo gioco di Dragon Ball, One Piece o altri franchise. Tuttavia, i fan possono e sperano che il loro gioco immaginario preferito sia il fattore trainante di questo nuovo marchio.