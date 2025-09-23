Voci: il marchio di Bandai Namco potrebbe indicare un nuovo combattente Jump Force
O, sai, potrebbe essere una miriade di altre cose.
Le speculazioni si scatenano quando Bandai Namco ha depositato un nuovo marchio per il titolo di "World Fighters". I fan si chiedono a cosa potrebbe riferirsi questo misterioso titolo, con un sacco di dita puntate su un nuovo combattente simile a Jump Force.
Il deposito del marchio è stato intercettato da Gematsu, e riportato da TheGamer con riferimento ad un picchiaduro basato su Shonen Jump. Sebbene Jump Force in sé non fosse un combattente così forte come i fan volevano che fosse, il gioco ha comunque venduto molte copie. Nonostante abbia terminato la maggior parte dei suoi servizi online nel 2022, ha comunque attirato i fan di anime e manga dopo il suo breve periodo su un palco principale. Forse un sequel o un altro tentativo di portare personaggi anime popolari e farli litigare è sulle carte.
Oppure, il titolo potrebbe essere in riferimento a DreamMix TV World Fighters, come riporta GamesRadar. Questo gioco era un po' simile a Super Smash Bros, in quanto presentava Bomberman, Optimus Prime, Solid Snake e altri che si sfidavano in varie fasi.
In questo momento, non sappiamo davvero nulla sul motivo per cui questo marchio è stato messo in atto, e potrebbe essere solo il sottotitolo di un nuovo gioco di Dragon Ball, One Piece o altri franchise. Tuttavia, i fan possono e sperano che il loro gioco immaginario preferito sia il fattore trainante di questo nuovo marchio.