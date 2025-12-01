Voci: il prezzo di partenza della Steam Machine è previsto intorno ai 700 dollari

HQ

La nuova incursione di Valve nel mercato dell'hardware per intrattenimento è a pochi mesi, forse anche settimane di distanza, sotto forma della Steam Machine, di un nuovo Steam Controller e di un'offerta VR chiamata Steam Frame VR, tutti destinati a conquistare il mercato domestico. Conosciamo già la potenza e i componenti che saranno inclusi in questo PC 'consolizzato' che ti permetterà di giocare direttamente alla tua libreria Steam collegata a una TV, usando Steam OS e con le stesse compatibilità e sinergie con Steam Deck. Tuttavia, la grande incognita, oltre a sapere esattamente quando sarà lanciata, è il prezzo.

Valve non ha fornito stime di budget), ma ha dichiarato che il suo prezzo sarà più in linea con quello di una CP rispetto a quello di una console attuale, anche se con qualche aggiustamento, dato che molti componenti hanno già un paio d'anni di vita, il che contribuirebbe a ridurre il prezzo finale. Alcuni analisti e intenditori hanno recentemente previsto che il prezzo non sarebbe stato inferiore a 500 dollari, e ora potremmo avvicinarci al valore in fine. L'analista e youtuber Linus Tech Tips ritiene che, tenendo conto del prezzo minimo storico di ogni componente, Steam Machine avrebbe un prezzo di produzione di circa 602 dollari e, poiché non dovrà gonfiare quella cifra per gli intermediari (Steam Machine sarà venduta esclusivamente tramite Valve), il margine di profitto sarà più controllato. "Penso che significhi 699 dollari, se non ci sono altri cambiamenti nel mercato".

Molti credono che il prezzo finale della Steam Machine sarà ciò che determinerà davvero se il grande pubblico sosterrà la nuova incursione di Valve nell'hardware desktop, quindi terremo d'occhio la decisione finale di Steam a riguardo.

Compreresti una Steam Machine per 700 dollari?