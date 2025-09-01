Voci: il primo set di Pokémon di Lego sarà gigante

HQ

Lego e Nintendo hanno da tempo una collaborazione di successo, producendo diversi set popolari e persino un concetto di giocattolo interattivo. Quindi non siamo rimasti del tutto sorpresi quando questa primavera hanno annunciato che avrebbero ampliato la loro partnership includendo The Pokémon Company.

All'epoca non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma ora il thread di Reddit Legoleak (grazie VGC) ha rivelato che i fan più anziani in particolare saranno molto contenti dei primi progetti. Ci sono tre set dai 18 anni in su, il più grande dei quali è composto da 6.838 pezzi, rendendolo uno dei set Lego più grandi di sempre. Tuttavia, ha un prezzo, che si dice sia di $ 649,99, con una data di uscita prevista per il 1 marzo.

Possiamo solo speculare su cosa sarà questo set gigante. Sarà un Pikachu gigante, un'enorme Poké Ball con molte funzioni, un enorme diorama o qualcos'altro? Cosa pensi e speri?

Oh, e non dimenticate che questo non è confermato, quindi prendetelo con le pinze per ora.