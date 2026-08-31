Voci: Il prossimo Nintendo Direct è previsto per il 10 settembre

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Siamo appena usciti dalla Gamescom di quest'anno, e abbiamo già un nuovo evento da aspettarci, anche se la data non è ancora fissa. Se le previsioni si confermano, avremo un Nintendo Direct già la prossima settimana, il 10 settembre.

Dovremmo trattare questa data con le pinze, ma ci sono diversi fattori che suggeriscono che questo sia il prossimo grande evento nel calendario degli annunci dell'azienda. La prima ragione ovvia è che, tradizionalmente, Nintendo ha sempre organizzato un Nintendo Direct prima del Tokyo Game Show, che quest'anno si svolge dal 17 al 21 settembre. Questo restringe la finestra a questa settimana o alla prossima, ed è qui che entra in gioco il secondo indizio.

Un annuncio fatto qualche giorno fa sull'account Just Dance riguardo al rilascio anticipato di informazioni su Just Dance: Decades of Hits indicava che ulteriori dettagli sarebbero stati rivelati il 10 settembre. Ancora una volta, basandosi sugli anni precedenti, Just Dance ha fatto annunci solo al ormai defunto Ubisoft Forward o durante Nintendo Direct. Tenendo questo presente, il 10 settembre sembra essere l'unica opzione possibile.

Anche i resoconti insider Nintendo supportano questa teoria, quindi probabilmente sapremo di più tra una settimana su cosa Nintendo ci ha in serbo per la fine di quest'anno e l'inizio del 2027. Speriamo che sia allora che riveleranno il gameplay e la data di uscita del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time...