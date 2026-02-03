Voci: Insider afferma che una nuova serie Sonic è in sviluppo

HQ

Come tutti sappiamo, Sonic the Hedgehog compirà 35 anni nel 2026, e Sega ha detto più volte che lo celebrerà in diversi modi. Questo significa che possiamo ragionevolmente aspettarci merchandising, DLC per i giochi esistenti, forse qualche riedizione di classici e molto altro.

Tuttavia, un nuovo gioco è ovviamente ciò che i fan sperano di più, e ci sono state voci su un annuncio per il 2026. Ma forse ci sarà di più, come afferma il leaker del film Daniel Richtman (grazie My Nintendo News) che è in lavorazione anche una serie animata di Sonic.

Non ne sappiamo nulla noi stessi, ma Richtman si è dimostrato abbastanza affidabile in passato, e le serie di Sonic tendono ad uscire di tanto in tanto, l'ultima delle quali è stata la serie Netflix Sonic Prime del 2022 (inoltre, la spin-off Knuckles è stata pubblicata su Paramount+/SkyShowtime nel 2024). Quindi non sembra affatto improbabile che questo si riveli vero, soprattutto visto che Sonic sta per compiere 35 anni.