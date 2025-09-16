Voci: KPop Demon Hunters sta arrivando su Fortnite

HQ

Per mesi, KPop Demon Hunters ha dominato Netflix, battendo record dopo record e dominando le classifiche musicali. È già stato confermato che è in arrivo un sequel e ora sembra che i cacciatori di demoni canori coreani si faranno presto strada nel mondo dei giochi.

I leaker altamente affidabili Fortnite Loolo e SpushFNBR riportano che KPop Demon Hunters sta arrivando a Fortnite e non dovremo aspettare molto perché sta accadendo in questa stagione. Probabilmente si tratterà di skin che rappresentano i cacciatori di demoni e forse qualcuno di The Saja Boys, e pensiamo che potrebbero esserci emote di danza.

Ulteriori informazioni da questi leaker sono promesse "la prossima settimana". Prendila con le pinze poiché si tratta di informazioni non confermate, ma questi due leaker di solito hanno sempre ragione.