Voci: La linea esclusiva Nintendo per il 2026, sarebbe trapelata

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Naturalmente, Nintendo sa come tenere le sue più grandi sorprese videoludiche sotto la massima segretezza. Almeno, per quasi tutta la durata del loro ciclo di sviluppo. Ma mentre si avvicina il momento della rivelazione ufficiale, il terreno sotto i loro piedi inizia a muoversi e sussurri su titoli futuri iniziano a cristallizzarsi da varie fonti diverse, portando a sospettare che le informazioni siano affidabili.

Questo è più o meno ciò che è successo dopo le rivelazioni fatte dal noto insider NatetheHate nel suo podcast, che puoi trovare su YouTube. La discussione affronta la situazione attuale riguardo al Nintendo Switch 2, così come il calendario di uscite che Nintendo potrebbe preparare per la seconda metà dell'anno.

Prima di tutto, la cattiva notizia: secondo chi ha detto l'insider, nel 2026 non ci sarà un Mario 3D. Questo era già sospettato, dato che la compagnia ha definito Super Mario Galaxy: The Movie 'l'evento principale' per il 40° anniversario di Mario, che stiamo attualmente vivendo.

Una volta superato il sapore amaro di questa prima notizia, spero che la prossima parte ti colga di sorpresa. Nintendo sta preparando un nuovo titolo principale di Star Fox, e l'annuncio ufficiale è previsto per quest'estate, presumibilmente durante un Nintendo Direct a giugno. Ciò è confermato anche dall'apparizione a sorpresa di Fox McCloud nel film di Mario, che debutta tra una settimana. Queste informazioni condivise da Nate the Hate sono state confermate come accurate anche da fonti vicine a Gamereactor.

E se il ritorno di Star Fox dopo un'assenza di 20 anni (l'ultimo capitolo, Star Fox: Command, è uscito il 6 agosto 2006 in Giappone) ti sembra spettacolare, dovresti anche sapere che le stesse fonti (le stesse fonti di Nate) indicano un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, anch'esso in programma per la seconda metà dell'anno, con un rilascio prima della fine del 2026.

Ovviamente, nessuna di queste notizie è ufficiale finché Nintendo non dice il contrario, ma la varietà di fonti che concordano sulle stesse informazioni ci porta a credere che siano vere. Sembra che molto presto il calendario del Nintendo Switch 2 stia davvero migliorando.

Se questa informazione fosse confermata, cosa pensi del ritorno di Star Fox e Ocarina of Time?