Voci: Max Verstappen lascerà la Red Bull e si unirà alla McLaren, al posto di Oscar Piastri

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Max Verstappen non sta apprezzando il nuovo regolamento di Formula 1 e, in effetti, è passato dal quasi vincere il quinto titolo F1 consecutivo con la Red Bull, a ottenere solo due podi nelle prime sette gare del 2026, piazzandosi settimo nella classifica di Formula 1. L'olandese ha già espresso che lavorare con la squadra, una "seconda famiglia", è la cosa principale che lo spinge a continuare nello sport... ma ora le notizie suggeriscono che potrebbe lasciare la famiglia Red Bull lontanamente.

Martedì, PlanetF1 ha dichiarato che McLaren e Max Verstappen sono nelle fasi finali di una lunga trattativa, secondo "molteplici fonti del paddock".

Il media spiega che, dopo che Verstappen ha subito un guasto all'ala posteriore al GP di Gran Bretagna domenica e non è riuscito a segnare punti, ora è matematicamente impossibile per lui essere tra le prime due posizioni del Campionato Piloti entro la pausa estiva... che gli permetterebbe di attivare una clausola di uscita, dando loro la libertà di parlare con le altre squadre.

A quanto pare, la Red Bull ha cercato di acquistare Verstappen per ottenere quella clausola di riducibilità, ma Verstappen ha rifiutato, il che ha fatto infuriare i dirigenti della Red Bull, vedendo come il loro pilota di punta non si sia convinto del suo futuro nel team, con il team che riteneva di aver fatto più che abbastanza per guadagnarsi la fiducia di Verstappen.

L'accordo Verstappen-McLaren è "imminente", secondo alcune fonti.

La scelta della McLaren avrebbe senso perché uno dei più stretti amici di Verstappen nella Red Bull, il suo ingegnere di gara Gianpiero Lambiase, dopo aver lavorato insieme dal 2016, ha già firmato con McLaren, anche se si unirà dopo la stagione 2027. Altre figure chiave della Red Bull se ne andranno presto, o se ne sono già andati, come Rob Marshall, l'attuale direttore tecnico della McLaren.

Se 'Mad Max' dovesse lasciare la Red Bull, probabilmente scambierebbe il posto con l'australiano Oscar Piastri della McLaren, anch'egli insoddisfatto della squadra dopo non aver vinto il campionato dello scorso anno. "Le discussioni di Verstappen con McLaren riguardo al seggio attualmente occupato dall'australiano si dice siano avanzate significativamente - al punto che fonti di spicco hanno suggerito che un accordo, inizialmente ritenuto di tre anni, sia 'imminente'", ha dichiarato PlanetF1. Vedremo se Verstappen finirà per correre per la McLaren nel 2027, che sarebbe il più grande shock della F1 da quando Hamilton ha lasciato la Mercedes ed è passato alla Ferrari...