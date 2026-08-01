Voci: Microsoft tende a continuare a supportare i dischi nella prossima generazione

HQ

È passato un mese da quando Sony ha annunciato la notizia piuttosto scioccante che elimineranno gradualmente i giochi fisici a partire da gennaio 2028. Anche se oggi la chiara maggioranza di tutti i giochi viene venduta in digitale, molte persone sono fortemente critiche verso questa decisione.

Tra le altre cose, sono state sollevate preoccupazioni che le console PlayStation non siano particolarmente retrocompatibili, che l'unica opportunità di acquistare giochi a un prezzo più basso sparirà, e che Sony non offra una protezione adeguata per i prodotti acquistati digitalmente mentre la versione fisica non funzionerà affatto. Michael Futter, cofondatore della società di consulenza per l'industria videoludica F-Squared, ha recentemente dichiarato che la decisione di Sony di smettere di vendere giochi fisici è "estremamente anti-consumatore."

Sony, tuttavia, mantiene la sua posizione e ancora venerdì ha annunciato che la decisione è definitiva. Molti hanno creduto che Nintendo sarà l'unica azienda a continuare a supportare i giochi fisici in futuro, dato che Microsoft è stata una delle prime ad adottare giochi scaricati digitalmente. Ma finora non è stato detto nulla sul Project Helix e sui dischi fisici, e ora l'esperto di Digital Foundry John Linneman si è espresso sulla discussione.

Dice di non essere affatto convinto che Microsoft eliminerà gradualmente i giochi fisici nella prossima generazione. Al contrario, le sue ultime informazioni suggeriscono che Project Helix supporterà i dischi (trascritti tramite Resetera):

"Avevo sentito da un paio di fonti [...] ma almeno, prima dell'attuale reset di Xbox - non so dove sia ora - sembra che Microsoft volesse davvero continuare a supportare i dischi. Non perché apprezzino le vendite di dischi al dettaglio, ma perché volevano assicurarsi che tutti i tuoi giochi Xbox fossero ancora giocabili sulle nuove Xbox."

Quello a cui si riferisce Linneman è il programma Positron, che rende possibile convertire i tuoi giochi Xbox fisici in licenze digitali. Questo ti permetterebbe di giocare, ad esempio, ai tuoi vecchi giochi Xbox 360 sia su PC che su Project Helix - ma per farlo servirebbe un lettore disco affinché i tuoi vecchi giochi funzionino. Continua:

"[...] Penso che tutto questo possa collegarsi anche a questa questione dal disco al digitale, ma ho la sensazione che in realtà, soprattutto dato il loro reazione, non sto dicendo che risolveranno i problemi [...] ma vedo un futuro in cui Microsoft supporterà effettivamente i dischi in futuro, per gli utenti che vogliono portare con sé la loro libreria... mentre Sony taglia completamente fuori le persone."

In breve, sembra che la parola finale non sia stata pronunciata sul fatto che Project Helix supporterà i giochi fisici. Speriamo di sentirne di più questo autunno, dato che Microsoft ha organizzato un evento per celebrare il 25° anniversario della Xbox.

Quanto è importante per te che la prossima Xbox abbia un lettore disco?