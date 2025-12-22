Voci: Nintendo ha interrotto il bundle Mario Kart World con Switch 2

HQ

In passato è stato notato quanto sia stato incredibilmente riuscito il bundle Mario Kart World di Nintendo, che rappresenta la stragrande maggioranza delle console Switch 2 vendute finora. Ma sembra che in futuro dovremo comprare il gioco separatamente.

Non è stato confermato nulla di ufficiale, ma diverse fonti (grazie Resetera) stanno ora riportando una presunta email trapela di Gamestop che rivela che il pacchetto Mario Kart World e Switch 2 è stato semplicemente dismesso:

"Questo bundle SKU ha ormai raggiunto la fine del ciclo di vita e non verranno più prodotti ulteriori unità. Il futuro rifornimento di Nintendo Switch 2 sarà la console base."

Nintendo non ha ancora commentato ufficialmente la questione, ma speriamo di avere presto altre notizie. Una possibile spiegazione ragionevole potrebbe essere che Nintendo stia scegliendo questa strada invece di aumentare il prezzo della console. Ma se vuoi comprare la tua Switch 2 con un gioco a un prezzo vantaggioso, questo potrebbe essere il momento di colpire finché il pacchetto esiste ancora.