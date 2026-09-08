Voci: Nintendo lancierà un nuovissimo Smash Bros. il prossimo anno

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Il leaker di Nintendo Malo932 è rapidamente diventato una fonte frequentemente citata dopo aver azzeccato diverse notizie importanti di Nintendo di recente. Proprio ieri abbiamo riportato che afferma che la crew di Star Fox farà un'apparizione nel prossimo DLC di Mario Kart World, e ora ha notizie ancora più spettacolari da condividere.

Grazie a Centro Leaks, abbiamo ora appreso che Nintendo sta lavorando duramente a un nuovo titolo di Smash Bros., che non sarà una versione aggiornata di Super Smash Bros. Ultimate, ma un gioco completamente nuovo. E in realtà la situazione migliora ancora, dato che il gioco in questione apparentemente uscirà nel 2027, il che significa che un annuncio potrebbe essere imminente.

Oltre al già citato DLC di Star Fox, lo stesso leaker ha anche detto che sono in lavorazione un nuovo Mario 3D, Nintendo e persino un Wario Land - quindi supponendo che questa persona sia informata su questi progetti come finora, sarà molto divertente essere fan Nintendo negli anni a venire.