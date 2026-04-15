Voci: Nuovo God of War che presenterà mitologie giapponese e cinese, con diversi personaggi principali

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God of War: Sons of Sparta è stato un piacevole regalo per i fan che volevano tornare nel mondo del mito greco. Ma, per la maggior parte dei fan, non è bastato per riempire la pancia, e invece vogliono una nuova esperienza cinematografica di God of War da Sony Santa Monica. Abbiamo sentito voci su un gioco con protagonista la seconda moglie defunta di Kratos, Faye, da alcuni mesi, e abbiamo ancora un po' di benzina da aggiungere al fuoco grazie a una nuova informazione fornita da MP1st.

Raccogliendo informazioni da diverse fonti, incluso un aggiornamento dello scrittore originale di FandomWire che ha dato la notizia sul prossimo gioco God of War nel 2023, i nuovi dettagli riguardano i personaggi principali del gioco, che apparentemente includeranno Tyr, il dio della guerra norreno, così come la già citata Faye, oltre a nuove mitologie. Considerando che abbiamo visto e combattuto la maggior parte del pantheon norreno entro la fine di God of War: Ragnarök, ha senso che vediamo nuove mitologie introdotte nell'ultimo gioco.

MP1st afferma che queste mitologie includeranno elementi giapponesi e cinesi, e si ritiene anche che la mitologia maya possa fare la sua comparsa. Questi non sono ancora confermati, così come il gioco nel suo insieme, quindi prendi tutto questo con le pinze.

A quanto pare, potremmo anche vedere alcuni elementi più fantastici nel gioco, dato che apparentemente vedremo un compagno di spada parlante che dovrebbe essere Merlino (dando serie vibrazioni a Mimir), e anche un compagno cubo gelatinoso. Con così tante speculazioni sul gioco, speriamo di ricevere presto qualcosa di ufficiale. Gli addetti ai lavori indicano che una rivelazione arriverà entro qualche anno e una possibile uscita non è lontana, quindi tenete gli occhi aperti.