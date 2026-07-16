Voci: Oltre a tre prossimi giochi di Horizon e un film, Sony sta anche lavorando a una serie animata

HQ

Non mancano i prossimi giochi Horizon di Sony, e al momento stiamo aspettando sia Horizon Steel Frontiers che Horizon Hunters Gathering, e c'è anche un titolo Horizon per giocatore singolo in sviluppo. Inoltre, c'è un film di Horizon in uscita il prossimo anno - ma sembra che Sony non pensi che sia abbastanza.

Ora, il solitamente affidabile esperto di cinema V Scooper riporta che Sony sta lavorando a una serie animata basata su Horizon: Zero Dawn, e il progetto era ancora attivo lo scorso autunno quando è stato confermato che un film era in lavorazione. Tuttavia, la stessa fonte afferma che non è chiaro quale sia lo stato attuale di questa serie animata, il che significa comunque che potrebbe ancora accadere.

Quale progetto di Horizon ti entusiasma di più?