Voci: PlayStation e Bluepoint non potevano rifare Bloodborne

HQ

Uno dei pochi difetti che Bloodborne ha è che non gira particolarmente bene, quindi è comprensibile che milioni di giocatori abbiano implorato per anni un remaster o un remake del gioco di FromSoftware di 11 anni fa. Hidetaka Miyazaki, presidente dello studio e direttore del gioco, ci ha lasciato risposte vaghe quando gli è stato chiesto di portare il gioco su PC o nuove console nel corso degli anni, mentre è sempre un segreto di Pulcinella tra chi ha orecchio per terra che Miyazaki-san sia in realtà la ragione principale per cui non abbiamo visto un remaster o un remake. L'ex dirigente PlayStation Shuhei Yoshida ha persino accennato a questo fatto l'anno scorso, e ora abbiamo ulteriori "prove".

Il solitamente estremamente affidabile Jason Schreier afferma che le sue fonti affermano che sia PlayStation che la ormai chiusa Bluepoint Games volessero rifare Bloodborne, ma FromSoftware e Miyazaki "non volevano che accadesse".

"Perché dovrebbe importare? Sony possiede l'IP Bloodborne, non FromSoftware", dici? Beh, come ha teorizzato Yoshida-san l'anno scorso, non sarebbe intelligente rovinare il rapporto con i creatori di giochi amati come Elden Ring, Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice. Ne varrebbe la pena per PlayStation fare un remake Bloodborne se significasse perdere ogni possibilità che FromSoftware creasse un'altra esclusiva o qualcosa del genere? A quanto pare no. Sembra che la nostra unica possibilità di ottenere un Bloodborne Remake in futuro sia se FromSoftware decidesse di prendersi una pausa dalla partnership con Bandai Namco per realizzarlo da solo.

Schreier condivide anche altri dettagli interessanti su cosa Bluepoint cercava di fare prima della chiusura, quindi consigliamo di leggere l'intero suo rapporto.