Voci: Playstation potrebbe richiedere check-in online di 30 giorni per i giochi digitali

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Le notizie attualmente circolanti online affermano che Sony e PlayStation stanno per introdurre un sistema per i giochi digitali su Playstation 4 e Playstation 5 che richiederà una connessione internet regolare. Secondo le voci, sarà necessario un "check-in" almeno ogni 30 giorni; altrimenti, la licenza rischia di diventare temporaneamente inattiva. In altre parole, il gioco diventerà ingiocabile.

La voce afferma che:



I giochi digitali appena acquistati possono richiedere un check-in online ogni 30 giorni



Se la console non è connessa entro quel periodo, la licenza potrebbe essere revocata temporaneamente



Non influisce sugli acquisti più vecchi



La consueta impostazione "console primaria" non aggira questo requisito



In altre parole, non si tratta di una connessione internet costante, ma piuttosto di una variazione di ciò che Xbox e Microsoft hanno tentato di lanciare insieme alla sfortunata Xbox One sotto la guida di Don Mattrick. In parole semplici, la console deve effettuare il login e eseguire una "stretta di mano digitale" a intervalli regolari se vuoi usare i giochi acquistati digitalmente.

Finora, però, queste informazioni non sono completamente confermate, quindi prendetela con le pinze. Ma considerando che è qualcosa di cui si è già parlato nel settore, e la costante spinta a essere online il più possibile, non è del tutto improbabile.