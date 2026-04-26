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Voci: Playstation potrebbe richiedere check-in online di 30 giorni per i giochi digitali

Se è così, i giocatori che restano offline troppo a lungo potrebbero temporaneamente perdere l'accesso ai titoli acquistati.

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Le notizie attualmente circolanti online affermano che Sony e PlayStation stanno per introdurre un sistema per i giochi digitali su Playstation 4 e Playstation 5 che richiederà una connessione internet regolare. Secondo le voci, sarà necessario un "check-in" almeno ogni 30 giorni; altrimenti, la licenza rischia di diventare temporaneamente inattiva. In altre parole, il gioco diventerà ingiocabile.

La voce afferma che:


  • I giochi digitali appena acquistati possono richiedere un check-in online ogni 30 giorni

  • Se la console non è connessa entro quel periodo, la licenza potrebbe essere revocata temporaneamente

  • Non influisce sugli acquisti più vecchi

  • La consueta impostazione "console primaria" non aggira questo requisito

In altre parole, non si tratta di una connessione internet costante, ma piuttosto di una variazione di ciò che Xbox e Microsoft hanno tentato di lanciare insieme alla sfortunata Xbox One sotto la guida di Don Mattrick. In parole semplici, la console deve effettuare il login e eseguire una "stretta di mano digitale" a intervalli regolari se vuoi usare i giochi acquistati digitalmente.

Finora, però, queste informazioni non sono completamente confermate, quindi prendetela con le pinze. Ma considerando che è qualcosa di cui si è già parlato nel settore, e la costante spinta a essere online il più possibile, non è del tutto improbabile.

Voci: Playstation potrebbe richiedere check-in online di 30 giorni per i giochi digitali


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