Voci: Playstation potrebbe richiedere check-in online di 30 giorni per i giochi digitali
Se è così, i giocatori che restano offline troppo a lungo potrebbero temporaneamente perdere l'accesso ai titoli acquistati.
Le notizie attualmente circolanti online affermano che Sony e PlayStation stanno per introdurre un sistema per i giochi digitali su Playstation 4 e Playstation 5 che richiederà una connessione internet regolare. Secondo le voci, sarà necessario un "check-in" almeno ogni 30 giorni; altrimenti, la licenza rischia di diventare temporaneamente inattiva. In altre parole, il gioco diventerà ingiocabile.
La voce afferma che:
In altre parole, non si tratta di una connessione internet costante, ma piuttosto di una variazione di ciò che Xbox e Microsoft hanno tentato di lanciare insieme alla sfortunata Xbox One sotto la guida di Don Mattrick. In parole semplici, la console deve effettuare il login e eseguire una "stretta di mano digitale" a intervalli regolari se vuoi usare i giochi acquistati digitalmente.
Finora, però, queste informazioni non sono completamente confermate, quindi prendetela con le pinze. Ma considerando che è qualcosa di cui si è già parlato nel settore, e la costante spinta a essere online il più possibile, non è del tutto improbabile.