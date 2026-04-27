Voci: prezzo del Steam Controller, dettagli rivelati in una recensione trapelata

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Siamo ancora all'oscuro di quando uscirà la prossima grande linea di hardware di Valve. Fattori globali probabilmente stanno ritardando il lancio della nuova Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller, ma almeno uno dei nuovi dispositivi potrebbe essere un po' più vicino di quanto pensassimo. Una recensione recentemente trapelata su YouTube dello Steam Controller ci offre una visione molto più approfondita di questo nuovo accesso.

Il video su YouTube, proveniente da Techy Talk, è stato rapidamente rimosso, tuttavia è stato ripreso negli screenshot e tramite un link Streamable su Reddit. Nella recensione non abbiamo una data di uscita per lo Steam Controller, ma sentiamo che costerà 99 dollari, rendendolo il controller base più costoso sul mercato.

Ma, dalla recensione, sembra proprio che tu abbia il miglior rapporto qualità-prezzo. Lo Steam Controller ha due trackpad, un giroscopio a sei assi, quattro pulsanti di presa posteriori, pulsanti frontali migliorati e un d-pad migliore rispetto a quello dello Steam Deck. Riceverai anche un dongle e un disco di ricarica. Non ci sono molte opzioni di personalizzazione, ma a parte questo Techy Talk sembrava piuttosto soddisfatto del suo controller.

Questa recensione trapela potrebbe significare che presto vedremo molto più della gamma hardware Steam, oppure potrebbe essere solo un recensore troppo entusiasta che lascia impressioni troppo presto. Dovremo semplicemente aspettare e vedere.