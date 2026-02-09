Voci: Rivelate specifiche della memoria PlayStation 6 e della console portatile PlayStation

HQ

Potremmo dover aspettare un po' più a lungo del previsto a causa delle carenze in corso che stanno colpendo l'industria dei componenti PC, ma sappiamo che un giorno - probabilmente nei prossimi anni - vedremo i primi scorci delle console PlayStation 6 e delle prossime Xbox.

Sembra già che stiamo iniziando ad avere rapporti interni sulle specifiche di queste console, più precisamente sulla PlayStation 6 e sulle sue specifiche di memoria. In una serie di post su Neogaf (tramite Insider Gaming), il fidato leaker KeplerL2 ha rivelato che la PlayStation 6 avrebbe avuto fino a 30GB di memoria DDR7, un netto aumento rispetto alla PlayStation 5.

Questa memoria sarebbe disposta in una configurazione "clamshell" sulla console, riducendo il bus di memoria ma permettendo prestazioni complessive superiori. La presuntiva console portatile PlayStation dovrebbe avere anche specifiche di memoria piuttosto premium, offrendo 24 GB di LPDDR5X, il che la metterebbe al livello della ROG Xbox Ally X.

Non abbiamo ancora informazioni precise sulle uscite né per PS6 né per la nuova console portatile PlayStation, quindi come sempre con voci come queste, prendetele con le pinze. Tuttavia, ci aspettiamo che ci sia una buona quantità di memoria sulla prossima PlayStation, anche se ciò potrebbe significare un aumento significativo dei costi.