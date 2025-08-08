Voci: Robin apparirà in The Batman - Part II

HQ

Robin sembra destinato ad apparire in The Batman - Part II. Questo se si deve credere alle ultime indiscrezioni, che affermano che il fidato aiutante di Batman è presente nella sceneggiatura dell'attesissimo sequel del supereroe.

Secondo l'insider del settore Jeff Sneider, possiamo aspettarci di vedere un'apparizione di Robin nel film, ma non viene menzionato quanto sarà presente nella sceneggiatura. A proposito della sceneggiatura, Sneider osserva che la sua fonte dice che "è valsa la pena aspettare".

Warner Bros. ha confermato che The Batman - Part II inizierà le riprese la prossima primavera per un lancio nell'ottobre 2027. Sembra dalla fonte di Sneider che tutti siano soddisfatti di come sta andando il sequel, nonostante ci sia stato un grande ritardo nella sua uscita. Avanti 2027!

The Batman - Part II uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027.