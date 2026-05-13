Voci: Rocksteady sta lavorando a un gioco di Batman Beyond

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Dopo il massiccio flop di Suicide Squad: Kill the Justice League, ci sono state occasionali voci secondo cui Rocksteady sarebbe pronto ad affrontare un nuovo progetto di Batman, e c'è persino un annuncio di lavoro che lo supporta. Più nello specifico, sembra che adatteranno la serie animata Batman Beyond, e ora sono emerse nuove informazioni che affermano di confermare ciò, complete di un'immagine trapelata.

La voce suggerisce che Rocksteady stesse già lavorando a un progetto del genere, ma che sia stato accantonato e riavviato con un focus diverso. È ambientato diversi anni dopo Batman: Arkham Knight, ma è solo liberamente ispirato alla serie Beyond, con un'estetica leggermente meno fantascientifica mentre alcune parti di Gotham mantengono ancora lo stile classico gotico.

Batman in persona, Bruce Wayne, è in questo gioco come un uomo anziano che ha formato un nuovo talento giovane di nome Terry McGinnis. Questo permette a Rocksteady di spiegare perché devi ancora una volta scoprire ciò che Batman già sapeva nella trilogia di Arkham. Il amata sistema Nemesis è stato apparentemente spolverato per questo gioco, e il cattivo sarà Derek "Blight" Powers.

Tre immagini sono trapelate e sono quelle classiche sfocate in cui le fughe di notizie avvenivano quindici o venti anni fa. Al momento della stesura di questo articolo, potete consultarli qui.

Come al solito, si tratta solo di una perdita, e potrebbe benissimo essere stata inventata. Ma Rocksteady sembra proprio lavorare a un nuovo gioco di Batman, e Beyond è una serie popolare che rende facile anche progettare la storia come una naturale continuazione della saga di Arkham, quindi non è affatto impossibile che sia vero.