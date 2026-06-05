Voci: Sega sta lavorando a una nuova console portatile che utilizza cartucce

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Probabilmente avrai sentito che Sega ha esplicitamente dichiarato la sua intenzione di riportare in vita la sua ricca storia videoludica, il che ha portato a diverse serie classiche di videogiochi che stanno per avere sequel e reboot. Dopo che SNK ha recentemente annunciato il Neo Geo AES+ (un Neo Geo completamente funzionante, completo di opzioni di connettività moderne e altro ancora), molti giocatori hanno subito sperato che Sega facesse qualcosa di simile con il Mega Drive o con uno degli altri formati classici retrò dell'azienda.

E... Forse è proprio quello che sta arrivando. Secondo un post su Reddit (grazie, Time Extension), un'azienda che in precedenza produceva hardware Sega con licenza starebbe lavorando su un dispositivo Sega portatile con cartucce intercambiabili. L'unità sembra essere progettata specificamente per giochi 2D e relativamente sottodimensionata, suggerendo che sia principalmente rivolta al Master System, Mega Drive e/o Game Gear. Si dice anche che sia accessibile.

Questo sembra un po' l'equivalente Sega dell'Evercade, un formato ricco di giochi retrò che finora Sega ha scelto di non supportare. Se queste informazioni sono accurate, ovviamente spiegherebbe il perché.

Prendi questo con un pizzico di sale per ora, ma Sega dovrebbe essere al Summer Game Fest più tardi stasera, quindi potremmo intravedere questa misteriosa creazione lì.