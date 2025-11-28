Voci: Sergio Ramos lascerà il Messico e sogna ancora di tornare in nazionale spagnola

HQ

La leggenda della nazionale di Real Madrid, Siviglia e Spagna Sergio Ramos (39 anni) si è trasferita in Messico all'inizio di quest'anno, dopo essere rimasta senza lavoro per alcuni mesi. Si è unito al Monterrey e ha persino giocato ai Mondiali per club, venendo nominato MVP in un pareggio per 1-1 contro l'Inter, ma la sua avventura messicana è durata solo un anno. La Liga MX è nei play-off dell'Apertura, nella prima metà della stagione, e nonostante il Monterrey sia ben posizionato (quinto in stagione regolare, 2-0 nella gara d'andata dei quarti di finale), Ramos ha deciso di non continuare.

La notizia è emersa nel programma televisivo spagnolo El Chiringuito, dove hanno informato che Ramos se ne andrà, presumibilmente alla fine del suo contratto a fine dicembre. Non ci sono altre informazioni a riguardo, tuttavia, e come riporta il mese scorso ha detto il contrario: intendeva restare in Messico.

Cosa è cambiato? Secondo As, due fattori influenzarono la sua decisione: la vita familiare e il desiderio di giocare la prossima Coppa del Mondo. Ramos detiene il record di più presenze con la nazionale spagnola, 180 tra il 2005 e il 2021, ma rimase con il cuore spezzato quando gli dissero che non lo avrebbero più convocato per la squadra.

Ramos non è stato convocato per la nazionale spagnola dal 2021, ma vuole convincere Luis de la Fuente a includerlo nella lista per i Mondiali 2026, cosa che, dopo il successo della rosa che ha vinto UEFA Euro 2024 ed è stata seconda nella Nations League 2025, sembra davvero improbabile...

