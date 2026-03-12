Voci: sia PlayStation 6 che Xbox Helix lancieranno il lancio per le festività del 2027

HQ

Sta iniziando a sembrare che abbiamo un'idea piuttosto chiara di Xbox Helix, che tipo di console sia e che tipo di prestazioni possiamo aspettarci. I kit di sviluppo inizieranno a essere spediti il prossimo anno, il che significa che lo sviluppo di giochi è probabilmente in pieno svolgimento.

Ma che dire della PlayStation 6? Abbiamo sentito voci anche su questo, ma non nella stessa misura di Helix. Non c'è dubbio che sia in arrivo, però. Significa forse che Microsoft avrà un grande vantaggio su Sony, proprio come è successo con Xbox 360 rispetto a PlayStation 3, una mossa che ha quasi fatto perdere la generazione a Sony?

No, non se vogliamo credere a uno dei più importanti insider hardware di internet. Stiamo parlando di KeplerL2, che scrive su NeoGAF che "Xbox e PS6 sono ancora sulla buona strada per le festività 2027." Chiarisce anche che lo stesso vale per il presunto dispositivo portatile PlayStation.

In breve, sembra possibile che siamo a poco più di un anno dal lancio di PlayStation 6 e Xbox Helix, una generazione in cui ci sono molti segnali che Sony e Microsoft si allontaneranno da hardware quasi identico a favore di alternative distinte con i propri punti di forza e di debolezza.

Speri in nuove console il prossimo anno, e come riassumeresti la generazione che abbiamo avuto, con l'enfasi sul live service, meno grandi giochi e un forte focus su franchise videogiochi ben noti?