Voci: SNK sta per lanciare una console Neo Geo Mini

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Sembra che i dettagli di una prossima release hardware possano essere stati trapelati accidentalmente. Una scheda ESRB rapidamente rimossa (l'equivalente americano di PEGI) suggerisce che SNK potrebbe avere in lavorazione una nuova console Neo Geo... Ed è emozionante quanto sembra.

L'altro giorno, un utente X ha notato un annuncio ESRB per Samurai Shodown V Special, che di per sé non è poi così entusiasmante. Ma il formato indicato è ancora più interessante: "Neo Geo AES+." E la situazione è ancora migliore, perché la società che ha presentato la domanda è Plaion, lo stesso editore che ha rilasciato la console Atari 2600+. Tuttavia, non esiste un Neo Geo AES+, e l'annuncio è scomparso poco dopo. Questo solleva la domanda su cosa sia realmente successo, una fuga prematura o qualche altro tipo di errore umano?

SNK ha già rilasciato il cabinet arcade Neo Geo Mini, ma i fan da tempo desiderano una versione mini moderna del classico AES con giochi integrati. Un dispositivo del genere sarebbe, ovviamente, un vero piacere per i collezionisti.

Finora, queste sono solo informazioni non confermate basate su una scheda ESRB mancante, ma è già una fonte abbastanza affidabile, quindi non è affatto impossibile che si riveli vero. Torneremo con altre novità quando lo scopriremo.