Voci: Sonic si sta preparando a unirsi Fortnite

È quasi più facile elencare i personaggi famosi che non sono stati in Fortnite piuttosto che includere tutti quelli che lo hanno fatto. Ma uno che non ha ancora partecipato ai giochi battle royale è Sonic the Hedgehog. Ora Epic Games e Sega apparentemente pensano che sia giunto il momento di fare qualcosa al riguardo.

Anche se nulla è stato confermato, abbiamo due fonti che lo indicano. Uno sono i leaker di Fortnite ShiinaBR e Wensoing, che affermano entrambi che è in arrivo un'apparizione come ospite Fortnite, e l'altro è che i data miner hanno trovato immagini di Puma scarpe da ginnastica con motivi Sonic X Fortnite . I primi due sono noti e di solito sanno di cosa stanno parlando, e sembra improbabile, per non dire altro, che immagini di scarpe con questo motivo appaiano per caso.

Insomma, aspettatevi un annuncio a breve... perché non all'evento Nintendo questo venerdì o al Tokyo Game Show alla fine di questo mese?



