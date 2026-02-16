Voci: Sony potrebbe annunciare un altro gioco di God of War quest'anno

HQ

Abbiamo ricevuto due grandi annunci legati a God of War dalla presentazione State of Play della scorsa settimana, tra cui l'ombra di un nuovo gioco in stile metroidvania e la rivelazione del remake della trilogia di God of War, che arriverà in futuro. Questo potrebbe aver placato il tuo appetito di uccidere dèi e mostri, ma sembra che Sony Santa Monica stia ancora preparando una nuova esperienza come prossimo capitolo principale della sua amata serie.

Almeno, secondo l'insider shinobi602, che in un thread su ResetEra ha commentato di aspettarsi di vedere la prossima apparizione di Kratos prima del 2028. Ha anche detto che, dato che la finestra di uscita è quindi intorno al 2027, potremmo vedere una rivelazione già quest'estate.

"Me lo aspetto. Probabilmente lo stato di maggio o il Keighleys estivo (SGF). Per ora non lo so ancora," disse lo shinobi. "Se non entro allora, allora o hanno progredito il rilascio o fanno una rivelazione più breve per rilasciare."

Mancano ancora alcuni mesi all'inizio dell'estate e vedremo più giochi uscire nella seconda metà dell'anno e oltre, ma un nuovo titolo God of War sarebbe sicuramente un enorme vantaggio per la line-up Sony nel prossimo futuro, se uscirà entro i prossimi anni.

Vale anche la pena notare come questa notizia metta un bel fiato a tutto in modo significativo. Se Sony Santa Monica è quella che lavora al remake della trilogia God of War, allora ci chiediamo come stia anche bilanciando il lavoro sul prossimo gioco principale. C'è anche la questione se il prossimo titolo God of War di Cory Barlog sia lo stesso di quello menzionato qui da shinobi602. È un vaso di Pandora che avremmo voluto non aver aperto, ma potrebbe significare che molto God of War è all'orizzonte.